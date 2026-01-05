Saipem, Goldman Sachs ha una quota potenziale del 4,999%

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha una partecipazione potenziale del 4,999%
in Saipem
, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 25 dicembre 2025.
In particolare, lo 0,103%% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, l'1,579% è una partecipazione potenziale, altre posizioni lunghe con regolamento fisico (0,439%) e in contanti (2,878%).