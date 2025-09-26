Milano
17:07
42.630
+0,92%
Nasdaq
17:07
24.361
-0,15%
Dow Jones
17:07
46.111
+0,36%
Londra
17:07
9.277
+0,69%
Francoforte
17:07
23.708
+0,74%
Venerdì 26 Settembre 2025, ore 17.23
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,04% alle 16:00
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,04% alle 16:00
Il FTSE MIB allunga a 42.681,91 punti
In breve
,
Finanza
26 settembre 2025 - 16.00
Risultato positivo dell'1,04% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 42.681,91 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,92%
