Milano 17:07
42.630 +0,92%
Nasdaq 17:07
24.361 -0,15%
Dow Jones 17:07
46.111 +0,36%
Londra 17:07
9.277 +0,69%
Francoforte 17:07
23.708 +0,74%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,04% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 42.681,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,04% alle 16:00
Risultato positivo dell'1,04% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 42.681,91 punti.
Condividi
```