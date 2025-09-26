Milano 25-set
42.242 0,00%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 25-set
9.214 0,00%
Francoforte 25-set
23.535 0,00%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,19% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.846,39 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,19% alle 05:48)
Shanghai mostra un esiguo -0,19% alle 05:48 e passa di mano a 3.846,39 punti.
Condividi
```