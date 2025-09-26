Milano 9:07
42.484 +0,57%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 9:07
9.217 +0,04%
23.633 +0,42%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,65%

Hang Seng a 26.312,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,65%
Indice Hang Seng -0,65% a quota 26.312,9 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```