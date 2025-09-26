Milano 11:17
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:17
9.256 +0,45%
Francoforte 11:17
23.621 +0,37%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.828,11 punti

Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,66%
Shanghai mostra un frazionale ribasso dello 0,66% e archivia la seduta a 3.828,11 punti.
