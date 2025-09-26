Brunello Cucinelli ancora in rosso con mercato in attesa di piena chiarezza su caso Russia

(Teleborsa) - Chiude ancora in rosso
, dopo il tonfo di ieri (-17,3%), il titolo Brunello Cucinelli
, casa di moda quotata su Euronext Milan. Le azioni hanno terminato la seduta a quota 83,60 euro per azione (-1,74%), per una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro, con scambi ben sopra la media: con un controvalore di oltre 387 milioni di euro, è stato oggi il titolo più scambiate del FTSE MIB
. È passato di mano il 6,9% del capitale sociale e il 13,8% del flottante.
Il mercato non è stato probabilmente soddisfatto delle rassicurazioni della società
e attende maggiore chiarezza sulla vicenda Russia
dopo le accuse degli hedge fund che mettono a rischio la reputazione della società.
Ieri tutto è nato da Morpheus Research
, una società sconosciuta ai più che pubblica report su società su cui scommette al ribasso, che ha detto
di aver scoperto che Cucinelli continua a gestire diversi negozi a Mosca con un'ampia offerta di articoli a prezzi che superano le migliaia di euro. Inoltre, ha segnalato che la società fa ricorso a sconti aggressivi per gestire un inventario gonfio che surclassa quello dei concorrenti diretti, con articoli che finiscono in catene come TJ Maxx, rischiando di indebolire il posizionamento esclusivo del marchio. Anche ignorando i risultati dell'indagine, l'hedge fund ha fatto notare che Cucinelli viene scambiato a circa 46 volte gli utili del prossimo anno, un multiplo più alto di qualsiasi altro concorrente del settore del lusso, nonostante il rallentamento della crescita dei ricavi, i margini operativi nella media e la crescente concorrenza.
Negli scorsi giorni il Financial Times aveva già riportato le posizioni dell'hedge fund Pertento Partners
, convinto che Cucinelli operi in Russia violando le sanzioni UE sui beni di lusso.
Proprio da Pertento Partners è arrivata l'unica novità nell'aggiornamento CONSOB sulle posizioni nette corte (PNC)
. Su Brunello Cucinelli risultano sopra la soglia dello 0,5% del capitale sempre JP Morgan Asset Management UK Limited (con lo 0,78%), AQR Capital Management (0,72%), Kintbury Capital (0,71%) e Pertento Partners (0,72% vs 0,58% del giorno prima). Queste società sono state comunque molto attive nelle scorse settimane, incrementando e abbassando più volte la propria PNC sulla società italiana.
Sono risultati cauti gli analisti
che si sono espressi nella giornata odierna, dimostrando anche scetticismo su alcune accuse mosse da Morpheus Research.Banca Akros
ha sospeso il rating e il target price sul titolo "in attesa della pubblicazione di un parere qualificato da parte dell'attuale revisore (PWC) o di un altro soggetto terzo indipendente". "Noi siamo fiduciosi che la società, come sempre accaduto in passato e come riportato nel comunicato, abbia operato correttamente e nel rispetto delle regole", ha detto Intermonte
, che si augura che "i prossimi giorni serviranno a fare chiarezza su questa vicenda". Equita
ha evidenziato che l'alto livello del magazzino è un elemento strutturale del modello di business di Brunello Cucinelli e noto al mercato (29% su fatturato FY24, 31% media a 10 anni) e in gran parte giustificato dal diverso segmento in cui opera il gruppo (85% abbigliamento) rispetto alla maggior parte dei peers quotati (concentrati su pelletteria o capospalla, e con magazzino su fatturato al 15-20%). L'aumento dei costi di affitto è il riflesso della strategia del gruppo che prevede l'ampliamento della rete di negozi (3-4 nuove aperture all'anno e altrettanti ampliamenti/rinnovi) con anche una crescente porzione degli spazi dedicati all'ospitalità.UBS
non esclude potenziali rischi reputazionali per l'azienda provocati dalle accuse delle vendite in Russia, qualora le preoccupazioni del mercato non fossero adeguatamente affrontate. Auspicando ulteriori chiarimenti, ricorda che il prossimo 16 ottobre l'azienda diffonderà i numeri sulle vendite dei primi nove mesi. Bernstein
consiglia a Brunello Cucinelli di limitare i danni di immagine il prima possibile per proteggere la propria reputazione presso clienti e investitori. Ricorda tra l'altro che secondo LVMH
e i rivenditori multimarca, i recenti scandali nella catena di fornitura di Dior e Loro Piana hanno avuto un impatto minimo o nullo sulle vendite. Non è comunque da escludere che la risposta dei clienti riguardo a Brunello Cucinelli (almeno europei e alcuni americani) potrebbe essere più pronunciata perché l'identità del loro marchio si collega all'idea di "Capitalismo Umanistico". Bernstein aggiunge che "dal punto di vista di un investitore, perdere fiducia nel management significherebbe per Cucinelli perdere il suo status di "Hermès
italiana", considerando che le valutazioni sono come la reputazione: si basano sulla prevedibilità e sull'affidabilità guadagnate nel tempo, ma possono essere perse da un giorno all'altro".