Fiducia di consumatori e imprese, "incertezza e crescita lenta": i commenti

(Teleborsa) -rilevato da Istat ": l’indice dei consumatori risale didopo la perdita di un punto di agosto, mentre quello delle imprese risulta stazionario da tre mesi. Nei servizi turistici si assiste, purtroppo, ad un'ulteriore caduta di 6 decimali e complessivamente l'indice si colloca ad oltre 20 punti in meno rispetto all'inizio dell'estate, quando le aspettative erano più positive. Indicatori che confermano nell’insieme, come abbiamo già ampiamente sottolineato, che affronteremo un autunno ‘lento’ per i consumi". Lo scrivecommentando in una nota i dati diffusi da Istat sulla fiducia di consumatori ed imprese del mese di settembre.La stima dell’Istituto di statisticadelle aspettative sulle prospettive, mentre altri saldi della rilevazione, come ad esempio quello relativo ai giudizi sul bilancio familiare, continuano a registrare andamenti più positivi. Nel commercio al dettaglio, a fronte di una leggera flessione dell'indice medio, si rileva la crescita di poco più di un punto nella distribuzione tradizionale, tutta determinata dalle attese di vendita e dalle scorte, mentre il dato sulle vendite nel periodo è negativo.Le deboli prospettive di crescita dell’economia del Paesen una fase di forti tensioni geopolitiche e di difficoltà del commercio internazionale – ai consumi interni e alla tenuta del turismo, che invece sta perdendo quota e rischia di allontanarsi da quel primato che ha conquistato nel bacino del Mediterraneo.Per questo "auspichiamo un intervento deciso nella prossima legge di bilancio, con misure per il rilancio dei redditi delle famiglie a sostegno dei consumi tra cui la riforma fiscale e la detassazione delle tredicesime: pressione fiscale crescente, inflazione disomogenea con rincari persistenti su alimentari e casa, e mancata crescita del potere d’acquisto, nonostante gli aumenti retributivi, sono un fardello pesante per le famiglie. Insieme all’urgenza di sostegni mirati per le attività di vicinato, correggendo lo squilibrio fiscale tra eCommerce e retail fisico, con un’azione necessaria, sia nazionale che europea, per garantire equità fiscale e concorrenza leale"I contenuti aumenti rilevati sul versante della fiducia delle famiglie e la sostanziale stasi di quello delle imprese nel mese di settembre confermano il permanere di una situazione sostanzialmente priva di apprezzabili spunti di crescita", scrive in una nota l’Ufficio Studi di Confcommercio sottolineando che il moderato miglioramento del sentiment delle famiglie è la sintesi di percezioni e giudizi non sempre univoci e chiaramente interpretabili. Se da un lato si esprimono giudizi più favorevoli sul proprio bilancio con attese meno negative sull’inflazione e sulla situazione generale e personale, dall’altro è peggiorato il giudizio sulla situazione economica della famiglia e si evidenziano maggiori preoccupazioni sulla disoccupazione. L’insieme di questi elementi rende difficile ipotizzare, nel breve periodo, un significativo rilancio dei consumi, pure in un contesto caratterizzato da buoni fondamentali macroeconomici, dall’occupazione all’inflazione, dalla fiducia dei mercati finanziari alla crescita dei redditi. La fiducia resta il punto debole del sistema. Tale situazione viene percepita anche dagli imprenditori di quei settori come il commercio e il turismo che sono più dipendenti dalla domanda interna e che mostrano, in linea con andamenti deludenti dei consumi, un peggioramento delle attese".Per il"bene la crescita dell’indice sulla fiducia di imprese e consumatori, ma sui dati dell’Istat pesa la scure dei dazi e delle crisi geopolitiche in atto, che potrebbero a breve cambiare il quando economico del nostro Paese".L’incremento dell’indice sulla fiducia è un segnale positivo, perché incide sulla propensione alla spesa delle famiglie e sulle aspettative per il futuro – spiega il Codacons – Tuttavia sono molteplici le variabili che potrebbero interrompere il trend positivo: l’introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, le crescenti tensioni geopolitiche internazionali e i possibili rialzi dei prezzi dell’energia in vista dell’inverno rappresentano in serio pericolo e potrebbero nelle prossime settimane influire non solo sulle aspettative di consumatori e imprese, ma anche sull’economia italiana, portando ad un peggioramento di tutti gli indici.parla dContinua l'andamento altalenante della fiducia. E' da aprile che si assiste ad un continuo saliscendi: giù in aprile, su a maggio, giù in giugno, su in luglio, giù in agosto e su ora"."E' però singolare che la fiducia sia scesa in agosto, durante le ferie, e poi sia risalita ora, quando con la fine delle vacanze, il ritorno al tran tran quotidiano e alla difficoltà di far quadrare i conti, tra caro scuola e aumento del carrello della spesa, la fiducia era più logico che diminuisse" affermaresidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Anomali anche i dati sulla situazione economica della famiglia: peggiorano i giudizi ma migliorano le attese. Valori contrastanti e contraddittori.conclude Dona.