Milano 11:17
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:17
9.256 +0,45%
Francoforte 11:17
23.621 +0,37%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della società tech evidenzia un declino dei corsi verso area 227,3 Euro con prima area di resistenza vista a 231,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 224,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```