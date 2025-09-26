Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

compagnia elettronica tedesca

DAX

Siemens

società tech

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 227,3 Euro con prima area di resistenza vista a 231,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 224,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)