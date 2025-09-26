Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo della società tech
evidenzia un declino dei corsi verso area 227,3 Euro con prima area di resistenza vista a 231,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 224,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)