Milano 11:17
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:17
9.256 +0,45%
Francoforte 11:17
23.621 +0,37%

Francoforte: balza in avanti Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Siemens
Balza in avanti la compagnia elettronica tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,75%.
Condividi
```