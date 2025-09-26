Francoforte: scambi negativi per Traton

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Traton
, che mostra un decremento del 2,34%.
La tendenza ad una settimana di Traton
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Traton
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,07.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)