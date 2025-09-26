Milano 11:18
42.339 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:18
9.256 +0,46%
Francoforte 11:18
23.622 +0,37%

Francoforte: scambi negativi per Traton
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Traton, che mostra un decremento del 2,34%.

La tendenza ad una settimana di Traton è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Traton mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,33 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 27,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
