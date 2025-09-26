Ifis-illimity, Furstenberg: "Forte razionale strategico e complementarietà fra banche"

illimity

Banca Ifis

(Teleborsa) - L'operazione diaveva un, perchéha "acquisito il competitor numero uno". E' quanto affermato dal Presidente di Banca Ifis,, a margine del Npl Meeting 2025, spiegando che "c'erano ottimi parametri per fare un'Opas" e cheIl Presidente ha sottolineato la, spiegando che "illimity porta i sistemi di pagamento della banca diretta che Banca Ifis non aveva, mentre Ifis aveva prodotti retail che illimity non aveva".Furstenberg ha però ammesso che occorre ", creando economie di scala per mettere davanti i ricavi e riorganizzare il lavoro". "Non sarà facile - ha aggiunto - arrivare all'".Parlando delle sfide dell'integrazione, il Presidente ha affermato che occorre "sul gruppo per far emergere il valore". "Abbiamo trovato grande qualità dei manager e voglia di creare qualcosa di buono", ha concluso.