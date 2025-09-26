Ifis-illimity, Furstenberg: "Forte razionale strategico e complementarietà fra banche"

(Teleborsa) - L'operazione di acquisizione di illimity
aveva un "forte razionale strategico"
, perché Banca Ifis
ha "acquisito il competitor numero uno". E' quanto affermato dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio
, a margine del Npl Meeting 2025, spiegando che "c'erano ottimi parametri per fare un'Opas" e che l'aggregazione "porterà degli upside"
.
Il Presidente ha sottolineato la complementarietà delle due banche
, spiegando che "illimity porta i sistemi di pagamento della banca diretta che Banca Ifis non aveva, mentre Ifis aveva prodotti retail che illimity non aveva".
Furstenberg ha però ammesso che occorre "invertire velocemente il rapporto tra costi e ricavi
, creando economie di scala per mettere davanti i ricavi e riorganizzare il lavoro". "Non sarà facile - ha aggiunto - arrivare all'integrazione entro l'autunno prossimo
".
Parlando delle sfide dell'integrazione, il Presidente ha affermato che occorre "fare un assessment meritocratico
sul gruppo per far emergere il valore". "Abbiamo trovato grande qualità dei manager e voglia di creare qualcosa di buono", ha concluso.