Milano 11:19
42.338 +0,23%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:19
9.255 +0,45%
Francoforte 11:19
23.618 +0,35%

Italia, Fiducia imprese in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Fiducia imprese in settembre
Italia, Fiducia imprese in settembre pari a 93,7 punti, in aumento rispetto al precedente 93,6 punti.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```