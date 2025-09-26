Londra: nuovo spunto rialzista per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, che avanza bene dell'1,89%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,629 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,69. Il peggioramento di Rentokil Initial
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,589.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)