Londra: nuovo spunto rialzista per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che avanza bene dell'1,89%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,629 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,69. Il peggioramento di Rentokil Initial è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,589.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
