Londra: risultato positivo per Kingfisher

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, con un rialzo del 2,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Kingfisher mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,08%, rispetto a +0,21% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Kingfisher è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,018 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,942. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,094.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
