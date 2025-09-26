Londra: risultato positivo per Kingfisher

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, con un rialzo del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Kingfisher
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,08%, rispetto a +0,21% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Kingfisher
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,018 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 2,942. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,094.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)