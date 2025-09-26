Londra: scambi in positivo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo che gestisce alberghi
, con una variazione percentuale del 2,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a InterContinental Hotels Group
rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di InterContinental Hotels Group
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 90,83 sterline. Supporto visto a quota 89,75. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 91,91.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)