Londra: movimento negativo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo che gestisce alberghi
, con un ribasso del 2,83%.
La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di InterContinental Hotels Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 135,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 133,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 138,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)