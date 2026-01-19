Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Londra: movimento negativo per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: movimento negativo per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo che gestisce alberghi, con un ribasso del 2,83%.

La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di InterContinental Hotels Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 135,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 133,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 138,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
