Milano 13:15
45.704 -0,32%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:15
10.238 -0,01%
Francoforte 13:15
25.289 -0,25%

Londra: brillante l'andamento di InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo che gestisce alberghi, che lievita del 2,49%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di InterContinental Hotels Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 137,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 145,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
