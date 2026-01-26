Milano 17:29
Londra: calo per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di InterContinental Hotels Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 135,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 132,5. L'equilibrata forza rialzista di InterContinental Hotels Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 138,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
