Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

gruppo che gestisce alberghi

FTSE 100

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 139,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 136,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 134,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)