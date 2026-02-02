Milano 13:56
45.853 +0,72%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:56
10.282 +0,58%
Francoforte 13:56
24.734 +0,79%

Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo che gestisce alberghi, che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 139,8 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 136,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 134,3.

