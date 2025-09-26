Milano 11:20
42.332 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:20
9.255 +0,44%
Francoforte 11:20
23.616 +0,34%

Parigi: performance negativa per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Teleperformance
Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso del 3,28%.
Condividi
```