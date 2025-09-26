Milano 11:21
42.330 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:21
9.254 +0,43%
Francoforte 11:21
23.614 +0,34%

Piazza Affari: brusca correzione per Brunello Cucinelli

Retrocede molto il re del cachemire, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,79%.
