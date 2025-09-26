Piazza Affari: calo per Philogen

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, in flessione del 2,60% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Philogen
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Philogen
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)