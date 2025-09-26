Milano 13:24
42.435 +0,45%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:24
9.250 +0,40%
Francoforte 13:24
23.604 +0,29%

Piazza Affari: calo per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Philogen
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, in flessione del 2,60% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Philogen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Philogen è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```