Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un ribasso del 2,22%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di Technoprobe
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technoprobe
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,56 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,22. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)