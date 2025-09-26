Milano 13:24
42.435 +0,45%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 13:24
9.250 +0,40%
Francoforte 13:24
23.604 +0,29%

Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un ribasso del 2,22%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Technoprobe subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Technoprobe. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,56 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 8,22. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8,06.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
