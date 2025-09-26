Milano 11:21
42.330 +0,21%
Nasdaq 25-set
24.397 -0,43%
Dow Jones 25-set
45.947 -0,38%
Londra 11:21
9.254 +0,43%
Francoforte 11:21
23.614 +0,34%

Piazza Affari: profondo rosso per Brunello Cucinelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: profondo rosso per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Ribasso per il re del cachemire, che tratta in perdita dell'8,79% sui valori precedenti.

L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico del gruppo di Solomeo segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 75,33 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,13. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 73,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```