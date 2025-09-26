Pnrr, Foti: “Nessun taglio alle ambizioni, piano resta a 194,4 miliardi”

(Teleborsa) - "Ilentra nell’Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione,, nel corso della Cabina di regia a Palazzo Chigi."Dopo numerose valutazioni – sarà poi il Parlamento ad avere l’ultima parola – nella proposta che presentiamocome stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati", ha dichiarato Foti, sottolineando che il numero di progetti in corso è "imponente":Il ministro ha, ricordando però che "una volta che questa revisione entrerà in vigore, il. Non possiamo rischiare di considerare concluso il nostro lavoro al momento delle pronunce definitive, per poi scoprire che alcune misure sono rimaste indietro a causa di errori tecnici o burocratici".La proposta di revisione presentata ha. "Si tratta di un adeguamento necessario – ha spiegato Foti – tenuto conto chee che continua a modificarsi. L’attualizzazione del piano era stata fin dall’inizio contemplata dalla Commissione europea, già nel momento in cui aveva introdotto la possibilità di revisione".L’obiettivo della modifica, ha concluso il ministro, è "eliminando gli ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato le operazioni, per garantire la massima efficienza e accelerare il raggiungimento dei risultati".