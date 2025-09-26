Pnrr, Foti: “Nessun taglio alle ambizioni, piano resta a 194,4 miliardi”

(Teleborsa) - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
entra nell’ultima fase di revisione".
Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti
, nel corso della Cabina di regia a Palazzo Chigi.
"Dopo numerose valutazioni – sarà poi il Parlamento ad avere l’ultima parola – nella proposta che presentiamo non vi sono tagli di ambizioni e quindi il piano rimane di 194,4 miliardi,
come stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati", ha dichiarato Foti, sottolineando che il numero di progetti in corso è "imponente": 447.065 in totale, dei quali 294.597 già conclusi, 28.128 in fase di conclusione e 106.214 in corso di esecuzione.
Il ministro ha ringraziato le amministrazioni per il lavoro svolto
, ricordando però che "una volta che questa revisione entrerà in vigore, il monitoraggio dovrà essere continuo
. Non possiamo rischiare di considerare concluso il nostro lavoro al momento delle pronunce definitive, per poi scoprire che alcune misure sono rimaste indietro a causa di errori tecnici o burocratici".
La proposta di revisione presentata ha un valore complessivo di 14 miliardi di euro, pari al 7% del piano
. "Si tratta di un adeguamento necessario – ha spiegato Foti – tenuto conto che il piano era stato concepito in un contesto politico ed economico del tutto diverso
e che continua a modificarsi. L’attualizzazione del piano era stata fin dall’inizio contemplata dalla Commissione europea, già nel momento in cui aveva introdotto la possibilità di revisione".
L’obiettivo della modifica, ha concluso il ministro, è "semplificare al massimo la fase finale del piano,
eliminando gli ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato le operazioni, per garantire la massima efficienza e accelerare il raggiungimento dei risultati".