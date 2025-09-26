Milano 16:40
Economia
Pnrr, Foti: “Nessun taglio alle ambizioni, piano resta a 194,4 miliardi”
(Teleborsa) - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entra nell’ultima fase di revisione". Lo ha annunciato il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel corso della Cabina di regia a Palazzo Chigi.

"Dopo numerose valutazioni – sarà poi il Parlamento ad avere l’ultima parola – nella proposta che presentiamo non vi sono tagli di ambizioni e quindi il piano rimane di 194,4 miliardi, come stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati", ha dichiarato Foti, sottolineando che il numero di progetti in corso è "imponente": 447.065 in totale, dei quali 294.597 già conclusi, 28.128 in fase di conclusione e 106.214 in corso di esecuzione.

Il ministro ha ringraziato le amministrazioni per il lavoro svolto, ricordando però che "una volta che questa revisione entrerà in vigore, il monitoraggio dovrà essere continuo. Non possiamo rischiare di considerare concluso il nostro lavoro al momento delle pronunce definitive, per poi scoprire che alcune misure sono rimaste indietro a causa di errori tecnici o burocratici".

La proposta di revisione presentata ha un valore complessivo di 14 miliardi di euro, pari al 7% del piano. "Si tratta di un adeguamento necessario – ha spiegato Foti – tenuto conto che il piano era stato concepito in un contesto politico ed economico del tutto diverso e che continua a modificarsi. L’attualizzazione del piano era stata fin dall’inizio contemplata dalla Commissione europea, già nel momento in cui aveva introdotto la possibilità di revisione".

L’obiettivo della modifica, ha concluso il ministro, è "semplificare al massimo la fase finale del piano, eliminando gli ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato le operazioni, per garantire la massima efficienza e accelerare il raggiungimento dei risultati".
