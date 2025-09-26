Saipem, ok a esecuzione progetto offshore Hammerhead di ExxonMobil Guyana

Saipem

(Teleborsa) -ha ricevuto da parte di ExxonMobil Guyana Limited l’autorizzazione a procedere con l’esecuzione delle attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) previste dal contratto offshore relativo al progetto di sviluppo del giacimento petrolifero Hammerhead, situato nel blocco Stabroek al largo della Guyana a una profondità di circa 1.000 metri.Ilè di circa 500 milioni di dollari.Saipem aveva già comunicato in data 2 aprile 2025 di aver ricevuto una Limited Notice To Proceed (LNTP), in virtù della quale aveva avviato alcune attività iniziali, ovvero l’ingegneria di dettaglio e l’approvvigionamento delle apparecchiature più rilevanti. A seguito dell’ottenimento delle necessarie approvazioni governative e normative, nonché dell’approvazione finale dell’investimento da parte del cliente e dei suoi co-venturers del blocco Stabroek, Saipem ha ricevuto l’autorizzazione a proseguire con l’esecuzione delle attività contrattuali, con l’avvio della campagna offshore attualmente previsto nel corso del 2028.comprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione di strutture sottomarine, ombelicali, risers e flowlines (SURF) per l'impianto di produzione e il sistema di esportazione del gas relativo al progetto di sviluppo del giacimento petrolifero Hammerhead situato a circa 200 km dalle coste della Guyana.Saipem eseguirà le operazioni utilizzando una varietà di mezzi da costruzione e di supporto, tra cui la Saipem FDS2 e la Shen Da, nave a noleggio che fa parte della flotta Saipem. La logistica sarà interamente eseguita e gestita in Guyana tramite il cantiere Vreed-en-Hoop Shorebase Inc. (VEHSI), creando posti di lavoro e opportunità per la popolazione guyanese.