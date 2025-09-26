Milano 11:15
Salute finanziaria: il 30/09 a Roma il primo Financial Health Forum

Evento Deloitte - GLT Foundation - PQE Group: durante i lavori presentazione ricerca sulla percezione e l'impatto in Italia del tema

Salute finanziaria: il 30/09 a Roma il primo Financial Health Forum
(Teleborsa) - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del primo Financial Health Forum, organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group che si svolgerà martedì 30 settembre 2025 (ore 14), a Roma, nell'Auditorium Deloitte (via Messina, 11). L'appuntamento, il primo in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria, è ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite e si si propone di rafforzare il legame tra salute finanziaria, prevenzione dell'abuso economico e sviluppo di un modello di welfare aziendale più inclusivo e responsabile. Durante i lavori, insieme a strumenti pratici, best practice e politiche innovative, tutte pensate per supportare concretamente il benessere economico di individui e organizzazioni, sarà presentata la ricerca "Financial Health 2026 per un ranking sulla salute Finanziaria" – Educazione finanziaria per la salute e il benessere delle donne al lavoro – attraverso una valutazione dei temi FinTech e del FemTech per migliorare il welfare aziendale affrontando anche le ripercussioni di salute derivanti dallo stress finanziario o da situazioni di abuso e violenza economica.
Si tratta di un percorso collettivo per accelerare l'azione sulla salute e l'inclusione finanziaria, una delle principali sfide di sostenibilità identificate per lo sviluppo globale.

All'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione Investimenti di ROMA Capitale, da Commissione Europea, Fondazione Pubblicità e Progresso, AssoFintech e HRIC Human Rights International Corner, interverranno, tra gli altri, Claudia Segre, Presidente GLT Foundation; Monica Lucarelli, Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma; Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean (DCM); Valentina Belloni, Clinical Operations Director PQE; Anastasiya Markvarde, Women's Health, Driving Healthcare Innovation & Strategy, membro FAB FemTech Across Borders che presenterà in anteprima la mappa Europea FemTech aggiornata; Antonello Scialdone, Dirigente Ricerca INAPP.

Saranno inoltre presenti Mario Sturion, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Italy, Joao Carrelli, General Manager, Jazz Pharmaceuticals Italia, Ramón Palou de Comasema, President & Managing Director, Merck Italia Biopharma, Ivan Di Schiena, Patient Access Lead, UCB Pharma Italia, Marina Panfilo, Executive Director Policy, Communication & ESG Strategy MSD Italia, Anna Chiara Rossi, Vice President Alexion Italia e Massimo Scaccabarozzi, Presidente Fondazione Menarini - Think Tank radar, modera la Tavola Rotonda Elisa Costantini, Partner Deloitte, Life Sciences Excellence Leader.

