Salute finanziaria: il 30/09 a Roma il primo Financial Health Forum

(Teleborsa) - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro del primo Financial Health Forum,
organizzato da GLT Foundation ETS, Deloitte e PQE Group
che si svolgerà martedì 30 settembre 2025 (ore 14), a Roma, nell'Auditorium Deloitte (via Messina, 11). L'appuntamento, il primo in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria, è ispirato alle linee guida del Financial Health Working Group delle Nazioni Unite
e si si propone di rafforzare il legame tra salute finanziaria, prevenzione dell'abuso economico e sviluppo di un modello di welfare aziendale più inclusivo e responsabile. Durante i lavori, insieme a strumenti pratici, best practice e politiche innovative, tutte pensate per supportare concretamente il benessere economico di individui e organizzazioni, sarà presentata la ricerca "Financial Health 2026 per un ranking sulla salute Finanziaria"
– Educazione finanziaria per la salute e il benessere delle donne al lavoro – attraverso una valutazione dei temi FinTech e del FemTech per migliorare il welfare aziendale affrontando anche le ripercussioni di salute derivanti dallo stress finanziario o da situazioni di abuso e violenza economica.
Si tratta di un percorso collettivo per accelerare l'azione sulla salute e l'inclusione finanziaria, una delle principali sfide di sostenibilità identificate per lo sviluppo globale.
All'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione Investimenti di ROMA Capitale, da Commissione Europea, Fondazione Pubblicità e Progresso, AssoFintech e HRIC Human Rights International Corner, interverranno, tra gli altri, Claudia Segre,
Presidente GLT Foundation; Monica Lucarelli,
Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma; Silvana Perfetti,
Chair Deloitte Central Mediterranean (DCM); Valentina Belloni,
Clinical Operations Director PQE; Anastasiya Markvarde,
Women's Health, Driving Healthcare Innovation & Strategy, membro FAB FemTech Across Borders che presenterà in anteprima la mappa Europea FemTech aggiornata; Antonello Scialdone,
Dirigente Ricerca INAPP.
Saranno inoltre presenti Mario Sturion,
Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Italy, Joao Carrelli,
General Manager, Jazz Pharmaceuticals Italia, Ramón Palou de Comasema,
President & Managing Director, Merck Italia Biopharma, Ivan Di Schiena,
Patient Access Lead, UCB Pharma Italia, Marina Panfilo
, Executive Director Policy, Communication & ESG Strategy MSD Italia, Anna Chiara Rossi,
Vice President Alexion Italia e Massimo Scaccabarozzi,
Presidente Fondazione Menarini - Think Tank radar, modera la Tavola Rotonda Elisa Costantini,
Partner Deloitte, Life Sciences Excellence Leader.