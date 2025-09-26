Salute finanziaria: il 30/09 a Roma il primo Financial Health Forum

(Teleborsa) - Salute Finanziaria, Welfare Aziendale e Promozione della salute femminile sono i temi al centro delorganizzato dache si svolgerà martedì 30 settembre 2025 (ore 14), a Roma, nell'Auditorium Deloitte (via Messina, 11). L'appuntamento, il primo in Italia interamente dedicato alla salute finanziaria, è ispirato alle linee guida dele si si propone di rafforzare il legame tra salute finanziaria, prevenzione dell'abuso economico e sviluppo di un modello di welfare aziendale più inclusivo e responsabile. Durante i lavori, insieme a strumenti pratici, best practice e politiche innovative, tutte pensate per supportare concretamente il benessere economico di individui e organizzazioni, sarà presentata la ricerca– Educazione finanziaria per la salute e il benessere delle donne al lavoro – attraverso una valutazione dei temi FinTech e del FemTech per migliorare il welfare aziendale affrontando anche le ripercussioni di salute derivanti dallo stress finanziario o da situazioni di abuso e violenza economica.Si tratta di un percorso collettivo per accelerare l'azione sulla salute e l'inclusione finanziaria, una delle principali sfide di sostenibilità identificate per lo sviluppo globale.All'evento, patrocinato dall'Assessorato alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione Investimenti di ROMA Capitale, da Commissione Europea, Fondazione Pubblicità e Progresso, AssoFintech e HRIC Human Rights International Corner, interverranno, tra gli altri,Presidente GLT Foundation;Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma;Chair Deloitte Central Mediterranean (DCM);Clinical Operations Director PQE;Women's Health, Driving Healthcare Innovation & Strategy, membro FAB FemTech Across Borders che presenterà in anteprima la mappa Europea FemTech aggiornata;Dirigente Ricerca INAPP.Saranno inoltre presentiManaging Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Italy,General Manager, Jazz Pharmaceuticals Italia,President & Managing Director, Merck Italia Biopharma,Patient Access Lead, UCB Pharma Italia,, Executive Director Policy, Communication & ESG Strategy MSD Italia,Vice President Alexion Italia ePresidente Fondazione Menarini - Think Tank radar, modera la Tavola RotondaPartner Deloitte, Life Sciences Excellence Leader.