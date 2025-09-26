Usa, Trump minaccia licenziamenti federali permanenti per evitare shutdown

(Teleborsa) - Ladialza il livello dello scontro con isul. In vista della scadenza del 30 settembre, quando dovrà essere approvata unaper evitare la paralisi del governo (), l’(OMB) ha ordinato alle agenzie federali di predisporre piani per licenziamenti di massa e permanenti. La mossa rappresenta una netta rottura con le pratiche degli ultimi decenni, quando gli shutdown hanno comportato soltantoe i dipendenti venivano reintegrati alla riapertura del governo.Stavolta, il direttore dell’OMBha specificato che i tagli riguarderanno i programmi non finanziati in via obbligatoria, definiti "incoerenti con le priorità del Presidente Trump".Secondo il documento citato da Politico e New York Times, i settori esclusi dai tagli sarebbero quelli coperti da, come previdenza sociale, Medicare, assistenza ai veterani, operazioni militari, forze dell’ordine e controllo del traffico aereo. Per il resto, l’OMB avverte che le riduzioni diventerebbero permanenti, con un impatto strutturale sul pubblico impiego.La strategia appare però come un': i repubblicani, che controllano entrambe le Camere, necessitano però di almeno sette voti democratici al Senato per approvare un piano di spesa. Al momento laprevede un finanziamento provvisorio fino a fine novembre, mentre i democratici chiedono il ripristino di centinaia di miliardi di dollari in sanità. Il leader della minoranza al Senato,, ha bollato la mossa come "un tentativo di intimidazione". Secondo il democratico, Trump "non cerca di governare, ma di incutere timore", legando la minaccia dei licenziamenti a una strategia politica più ampia.Se il Congresso non troverà unentro la scadenza, le conseguenze economiche sarebbero significative: centinaia di migliaia di lavoratori federali in congedo o licenziati, sospensione di servizi e potenziali ricadute sulladei