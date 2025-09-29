Milano 17:27
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un moderato +0,05%.

Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,395. Possibile una discesa fino al bottom 1,3912. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3988.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
