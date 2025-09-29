Milano 17:35
AstraZeneca, pianifica la quotazione completa negli Stati Uniti
(Teleborsa) - AstraZeneca prevede di armonizzare la propria struttura di quotazione azionaria per offrire una quotazione globale a investitori globali di un'azienda globale.

Ciò richiede l'aggiornamento quotazione statunitense di AstraZeneca tramite la quotazione diretta delle azioni ordinarie di AstraZeneca sul NYSE, in sostituzione dell'attuale quotazione statunitense degli ADR di AstraZeneca sul Nasdaq. A seguito dell'implementazione della Struttura di Quotazione Armonizzata, gli azionisti potranno negoziare i propri interessi nelle azioni ordinarie di AstraZeneca sulla Borsa di Londra (LSE), sul Nasdaq di Stoccolma (STO) e sul New York Stock Exchange (NYSE).

Michel Demaré, Presidente di AstraZeneca, ha dichiarato: "Oggi abbiamo presentato la nostra proposta di struttura di quotazione armonizzata, che supporterà la nostra strategia a lungo termine per una crescita sostenibile, pur mantenendo la sede centrale nel Regno Unito e quotando a Londra, Stoccolma e New York. L'implementazione di una struttura di quotazione globale ci consentirà di raggiungere un mix più ampio di investitori globali e renderà ancora più interessante per tutti i nostri azionisti l'opportunità di partecipare all'entusiasmante futuro di AstraZeneca".

Gli Stati Uniti, osserva la società, vantano i mercati più grandi e liquidi al mondo per capitalizzazione e il più ampio bacino di aziende biofarmaceutiche innovative e investitori. Il Cda è determinato a garantire che il Gruppo AstraZeneca abbia la flessibilità necessaria per accedere al più ampio bacino di capitali disponibile, anche negli Stati Uniti.

La Struttura di Quotazione Armonizzata non modificherà l'attuale status di AstraZeneca come società quotata, con sede legale e residente fiscale nel Regno Unito, che continuerà a essere inclusa nell'indice FTSE 100 e nell'indice OMX Stockholm 30. La Società rimarrà vincolata dai principi e dagli standard di governance applicabili nel Regno Unito.
