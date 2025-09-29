AstraZeneca, pianifica la quotazione completa negli Stati Uniti

AstraZeneca

(Teleborsa) -prevede diper offrire una quotazione globale a investitori globali di un'azienda globale.Ciò richiede l'aggiornamento quotazione statunitense di AstraZeneca tramite la quotazione diretta delle, in sostituzione dell'attuale quotazione statunitense deglidi AstraZeneca sul Nasdaq. A seguito dell'implementazione della Struttura di Quotazione Armonizzata, gli azionisti potranno negoziare i propri interessi nelle azioni ordinarie di AstraZeneca sulla Borsa di Londra (LSE), sul Nasdaq di Stoccolma (STO) e sul New York Stock Exchange (NYSE)., Presidente di AstraZeneca, ha dichiarato: "Oggi abbiamo presentato la nostra proposta di struttura di quotazione armonizzata, che supporterà la nostra strategia a lungo termine per una crescita sostenibile, pure quotando a Londra, Stoccolma e New York. L'implementazione di una struttura di quotazione globale ci consentirà di raggiungere un mix più ampio di investitori globali e renderà ancora più interessante per tutti i nostri azionisti l'opportunità di partecipare all'entusiasmante futuro di AstraZeneca".Gli, osserva la società, vantano i mercati piùal mondo per capitalizzazione e il più ampio bacino di aziende biofarmaceutiche innovative e investitori. Il Cda è determinato a garantire che il Gruppo AstraZeneca abbia laLa Struttura di Quotazione Armonizzata non modificherà l'attuale status di AstraZeneca come società quotata, con sede legale e residente fiscale nel Regno Unito, che continuerà a essere inclusa nell'e nell'indice. La Società rimarrà vincolata dai principi e dagli standard di governance applicabili nel Regno Unito.