Astrazeneca acquista licenza per farmaco obesità da cinese CSPC Pharmaceutical

(Teleborsa) - AstraZeneca
ha annunciato che acquisterà in licenza farmaci sperimentali per l'obesità
e le patologie correlate al sovrappeso dalla casa farmaceutica cinese CSPC Pharmaceutical Group
.
L'accordo prevede un pagamento anticipato di 1,2 miliardi di dollari
da parte della società farmaceutica britannica, più pagamenti ulteriori per 17,3 miliardi di dollari
al raggiungimento di determinati obiettivi di sviluppo e vendita.
Oltre alla concessione in licenza di trattamenti sperimentali per l'obesità, l'accordo prevede anche la collaborazione delle due aziende su ulteriori progetti
farmaceutici. Questa mossa consente ad AstraZeneca di entrare nel mercato in rapida espansione dei farmaci per il sovrappeso.