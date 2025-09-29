Boeing, maxi ordine da parte di Turkish Airlines

Boeing

(Teleborsa) - La “Vision 2033” disi concretizza nel nuovo accordo siglato conper l’acquisto di 75 Boeing 787-9 e 787-10, previsti in consegna tra il 2029 e il 2034. L'accordo include 35 unità del modello 787-9 e 15 de più grande 787-10, oltrechè opzioni per 25 787 Dreamliner per ampliare e modernizzare la flotta della compagnia aerea.Nel frattempo, la compagnia aerea ha definito con Boeing la trattativa per l’acquisto di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 Max.Il piano strategico e industriale di Turkish Airlines prevede il, al 100 per cento di nuova generazione al 90% entro il 2035, garantendo un tasso di crescita medio annuo del 6%."Siamo onorati che Turkish Airlines abbia scelto ancora una volta il 787 Dreamliner e il 737 MAX per alimentare la sua crescita futura", ha dichiarato, Presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. Pope ha aggiunto: "Come partner orgoglioso di Turchia e dell'industria aeronautica turca da 80 anni, non vediamo l'ora di continuare a supportare Turkish Airlines nell'espansione delle sue operazioni e nell'offerta di esperienze eccezionali ai suoi passeggeri".