Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,36%

Il CAC40 esordisce a 7.899,02 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,36%, dopo aver aperto a 7.899,02 punti.
