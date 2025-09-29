Milano
29-set
0
0,00%
Nasdaq
29-set
24.611
+0,44%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
29-set
9.300
+0,16%
Francoforte
29-set
23.745
+0,02%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 02.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,22%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,22%
Ibex 35 termina a 15.316,3 Euro
In breve
,
Finanza
29 settembre 2025 - 17.53
Madrid porta a casa un calo dello 0,22%, con chiusura a 15.316,3 Euro.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,27%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,24%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,73%
Argomenti trattati
Madrid
(55)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,22%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,31%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,62%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,21%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,47%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,87%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,68%
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto