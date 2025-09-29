Milano 17:28
42.596 -0,12%
Nasdaq 17:28
24.644 +0,57%
Dow Jones 17:28
46.196 -0,11%
Londra 17:28
9.315 +0,32%
Francoforte 17:28
23.775 +0,15%

Borsa: Londra, apertura +0,25%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,25% a quota 9.308,22 dopo l'apertura.
