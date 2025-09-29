Milano 26-set
42.646 0,00%
Nasdaq 26-set
24.504 +0,44%
Dow Jones 26-set
46.247 +0,65%
Londra 26-set
9.285 0,00%
Francoforte 26-set
23.739 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,02% alle 04:50

Il Nikkei 225 si muove a 44.892,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,02% alle 04:50
Tokyo, in perdita dell'1,02% alle 04:50, tratta in ribasso a 44.892,52 punti.
Condividi
```