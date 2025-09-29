Milano 17:29
42.594 -0,12%
Nasdaq 17:29
24.642 +0,56%
Dow Jones 17:29
46.190 -0,12%
Londra 17:29
9.313 +0,30%
Francoforte 17:29
23.778 +0,16%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,98% alle 08:20

Il Nikkei 225 si muove a 44.911,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,98% alle 08:20
Tokyo, in perdita dello 0,98% alle 08:20, tratta in ribasso a 44.911,98 punti.
Condividi
```