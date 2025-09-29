Milano 17:29
Crediti consumo Regno Unito (MoM) in agosto

Crediti consumo Regno Unito (MoM) in agosto
Regno Unito, Crediti consumo in agosto su base mensile (MoM) 1,69 Mld £, in aumento rispetto al precedente 1,62 Mld £ (la previsione era 1,6 Mld £).

