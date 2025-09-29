Milano 17:29
42.586 -0,14%
Nasdaq 17:34
24.627 +0,50%
Dow Jones 17:34
46.171 -0,17%
Londra 17:29
9.314 +0,31%
Francoforte 17:30
23.775 +0,15%

Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

Pressione sulla banca tedesca, che tratta con una perdita del 2,48%.
