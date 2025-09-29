Generali prosegue il buyback e raggiunge il 2,67% del capitale sociale

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 1.614.346 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,78 euro, per un controvalore
pari a 52.918.979,05 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 26 settembre la Società e le sue controllate detengono 41.345.328 azioni proprie, pari al 2,67% del capitale sociale.
In Borsa, la giornata del 29 settembre chiude piatta per la Compagnia assicurativa
, che riporta un esiguo +0,03%.