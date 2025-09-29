Milano 17:35
Generali prosegue il buyback e raggiunge il 2,67% del capitale sociale

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 22 al 26 settembre 2025, complessivamente 1.614.346 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,78 euro, per un controvalore pari a 52.918.979,05 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 26 settembre la Società e le sue controllate detengono 41.345.328 azioni proprie, pari al 2,67% del capitale sociale.

In Borsa, la giornata del 29 settembre chiude piatta per la Compagnia assicurativa, che riporta un esiguo +0,03%.



