Milano 14:08
45.676 -0,17%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 14:08
10.054 -0,68%
Francoforte 14:08
25.059 +0,67%

Eni, azioni proprie al 6,03% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Eni, azioni proprie al 6,03% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, complessivamente 1.857.882 azioni proprie (pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,1474 euro per azione, per un controvalore pari a 29.999.992,66 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 102.868.729 azioni proprie (pari al 3,27% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.529.999.990,34 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 189.696.743 azioni proprie pari al 6,03% del capitale sociale.




Condividi
```