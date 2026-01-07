Eni, azioni proprie al 6,03% del capitale sociale

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,1474 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 102.868.729 azioni proprie (pari al 3,27% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.529.999.990,34 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 189.696.743 azioni proprie pari al 6,03% del capitale sociale.