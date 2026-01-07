Eni, azioni proprie al 6,03% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, complessivamente 1.857.882 azioni proprie
(pari allo 0,06% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,1474 euro per azione, per un controvalore
pari a 29.999.992,66 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 102.868.729 azioni proprie (pari al 3,27% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.529.999.990,34 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 189.696.743 azioni proprie pari al 6,03% del capitale sociale.