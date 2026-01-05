Milano 17:12
Assicurazioni, Finanza
Generali, rimborso anticipato delle perpetual notes da 350 milioni di sterline
(Teleborsa) - Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, ha deciso di esercitare l'opzione di rimborso, il 5 febbraio 2026, di tutte le obbligazioni "GBP350,000,000 6.269% Perpetual Fixed/Floating Rate Notes" emessi il 16 giugno 2006. I titoli hanno una cedola del 6,269% annuo fino al 16 giugno 2026 e l'importo nominale dei titoli in circolazione è di 350 milioni di sterline.

Ai sensi della direttiva Solvency II, i titoli hanno cessato di essere qualificati come fondi propri di base di classe 1 il 1° gennaio 2026. L'emittente ha informato l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) della propria intenzione di rimborsare anticipatamente i titoli.
