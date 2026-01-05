Generali, rimborso anticipato delle perpetual notes da 350 milioni di sterline

Generali

(Teleborsa) -, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, ha, il 5 febbraio 2026, di tutte le obbligazioni "" emessi il 16 giugno 2006. I titoli hanno una cedola del 6,269% annuo fino al 16 giugno 2026 e l'importo nominale dei titoli in circolazione è di 350 milioni di sterline.Ai sensi della direttiva Solvency II, i titoli hannoil 1° gennaio 2026. L'emittente ha informato l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) della propria intenzione di rimborsare anticipatamente i titoli.