Eni, acquistate azioni proprie per 40 milioni di euro

(Teleborsa) - Eni
ha comunicato di aver acquistato
, nell'ambito del programma di buyback, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, complessivamente 2.446.380 azioni proprie
(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,3507 euro per azione, per un controvalore
pari a 39.999.993,86 euro
.
A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 108.305.100 azioni proprie (pari al 3,44% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.618.325.898,57 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 195.133.114 azioni proprie pari al 6,20% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la Società del Cane a sei zampe
, che si posiziona a 16,37 euro.