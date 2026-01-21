Eni, acquistate azioni proprie per 40 milioni di euro

Eni

Società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,08% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,3507 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 108.305.100 azioni proprie (pari al 3,44% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.618.325.898,57 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, nonché le assegnazioni gratuite di azioni ordinarie a dirigenti e a dipendenti, Eni detiene 195.133.114 azioni proprie pari al 6,20% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la, che si posiziona a 16,37 euro.