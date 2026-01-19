WIIT prosegue il buyback e raggiunge il 10,45% del capitale sociale

(Teleborsa) - WIIT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 86.000 azioni proprie
, al prezzo medio unitario di 22,5025 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.938.690,29 euro
.
Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 899.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 17.617.216,36 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.928.054 azioni proprie, pari a circa il 10,45% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che si posiziona a 23,25 euro, con una discesa dello 0,43%.