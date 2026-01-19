Milano 14:02
WIIT prosegue il buyback e raggiunge il 10,45% del capitale sociale
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 12 al 16 gennaio 2026, complessivamente 86.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 22,5025 euro per azione, per un controvalore pari a 1.938.690,29 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 899.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 17.617.216,36 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.928.054 azioni proprie, pari a circa il 10,45% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, si muove verso il basso il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che si posiziona a 23,25 euro, con una discesa dello 0,43%.



