Innovatec, ok a semestrale post-scissione: confermato focus sulle rinnovabili

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha approvato laconsolidata al 30 giugno 2025, a seguito della scissione della business unit Ambiente ed Economia Circolare in favore di, efficace dal 10 gennaio 2025.Il primo semestre post-scissione evidenzia undie un EBITDA Adjusted negativo di 0,2 milioni. Ildi gruppo è pari a -0,5 milioni, migliorando rispetto al dato dello stesso periodo 2024 (-1,4 milioni) grazie alla ridotta incidenza degli oneri finanziari e al riconoscimento di imposte anticipate. Laregistra un significativo miglioramento, attestandosi a -1,5 milioni rispetto a -68,7 milioni a fine 2024.Innovatec conferma la strategia di crescita nel settore, con una pipeline di progetti pari a circa 240 MWp, di cui 190 MWp fotovoltaici e 50 MWp in BESS, e un backlog EPC di. Nel semestre sono stati avviati impianti propri, ceduti progetti autorizzati a terzi e sottoscritti accordi commerciali con Altea Green Power per la compravendita e il co-sviluppo di impianti fotovoltaici.A fronte dei ritardi regolatori e delle aste FER X, Innovatec ha aggiornato la, posticipando gli obiettivi economici agli esercizi successivi. Il nuovosarà presentato a marzo 2026. Il gruppo mantiene una posizione patrimoniale solida e una strategia scalare orientata alla valorizzazione della pipeline e alla generazione di valore sostenibile per gli azionisti.