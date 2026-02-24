Enel, Barclays e Mediobanca alzano target price dopo piano sopra le attese

(Teleborsa) - Barclays
ha aumentato a 11 euro
per azione (+10% dai precedenti 10 euro) il target price
e confermato la raccomandazione
"Overweight
" su Enel
dopo la presentazione del Piano Strategico 2026-28
che ha superato significativamente le aspettative, con obiettivi finanziari chiave ben al di sopra del consensus. L'introduzione di un outlook al 2030 aggiunge ulteriore visibilità e il CMD evidenzia un robusto CAGR EPS di circa il 6% per il 2025-2030, ben al di sopra di quanto attualmente prezzato dal mercato.
Il broker fa notare che il titolo è scambiato a un prezzo significativamente scontato rispetto ai competitor europei del settore delle utility integrate
e ritiene che il mercato sottovaluti ancora il potenziale di crescita di Enel nelle energie rinnovabili e nelle reti. La valutazione di Enel a circa 12x PE 2027 contro circa 14x per l'indice SX6P e solo circa 10,7x per il 2030 indica una significativa sottovalutazione. "L'interesse degli investitori sta inoltre crescendo per le soluzioni energetiche di Enel basate sull'intelligenza artificiale
e per il forte aumento della domanda di energia dai data center, entrambi fattori che potrebbero supportare significativamente gli utili a medio termine e rafforzare la leadership di Enel all'interno di un ecosistema elettrico in evoluzione - si legge nella ricerca - Il management ha sottolineato che sono in corso discussioni su progetti di data center in otto siti, ben al di sopra delle aspettative. Infine, le nostre previsioni includono un impatto negativo del Decreto Energia italiano, basato sulle indicazioni aziendali, che potrebbero rivelarsi prudenti se le modifiche proposte alla struttura del mercato elettrico italiano non dovessero ottenere l'approvazione dell'UE".
Tra le altre banche d'affari, Mediobanca
ha incrementato il target price a 10,40 euro
per azione (dai precedenti 10,20 euro per azione), confermando la raccomandazione "Outperform
"; Deutsche Bank
ha confermato la raccomandazione "Hold" e il prezzo obiettivo a 8,5 euro per azione.