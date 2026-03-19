AEB (Gruppo A2A), utile netto 2025 a 17 milioni e crescita ricavi a doppia cifra

(Teleborsa) - AEB, società del Gruppo A2A , ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi pari a 384 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2024, ed un Margine Operativo Lordo di circa 80 milioni (+10%), trainato dalle attività di Retipiù e A2A Illuminazione Pubblica.



Gli investimenti dell'anno hanno raggiunto 64 milioni di euro, con focus su reti, illuminazione pubblica e rinnovabili. Entrati in esercizio i parchi fotovoltaici di Santo Stefano in Friuli (61 MW) e Faenza in Emilia (8 MW).



L'esercizio chiude con un utile netto di 17 milioni di euro e la proposta di un dividendo complessivo di 11,9 milioni di euro (in crescita del 55% rispetto al 2020) equivalente a 0,0104 euro ad azione, in pagamento dal 1° luglio 2026.



L'Assemblea dei Soci ha inoltre rinnovato il Consiglio di Amministrazione, nomonoando Mauro Ballabio Presidente e Annamaria Arcudi Amministratore Delegato. Il nuovo CDA è chiamato a guidare l'attuazione del Piano Industriale, che prevede investimenti per 460 milioni di euro al 2035.

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