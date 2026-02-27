A2A, filiera integrata per sviluppo comunità energetiche rinnovabili business

(Teleborsa) -Un modello di business innovativo basato su una filiera energetica integrata pensata per supportare lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili costituite da Piccole e Medie Imprese (PMI) attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su tutto il territorio nazionale: è ilche coniuga contributo alla crescita della generazione da fonti rinnovabili e benefici per le CER.Il Gruppo sarà impegnato insieme al partnernello sviluppo e realizzazione di: l'obiettivo dell'iniziativa è di raggiungere complessivamente oltre 100 MW di capacità installata entro il 2027. A2A ritirerà inoltre tutta l'energia prodotta e la metterà a disposizione delle Comunità Energetiche Rinnovabili che, grazie a queste nuove infrastrutture, avranno accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa e potranno generare benefici di carattere sociale per i territori di riferimento redistribuendo quota parte dell'agevolazione ricevuta.In aggiunta il Gruppo offrirà allela possibilità di usufruire di una fornitura di energia 100% green a prezzi competitivi e stabili nel lungo periodo attraverso contratti PPA (Power Purchase Agreement) di durata decennale.Grazie a questa iniziativa le PMI che attualmente non accedono a forme di incentivazione dirette possono avere a disposizione uno strumento per ridurre la volatilità dei costi energetici.Con questo progetto prosegue l'impegno di A2A nel contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili e alla decarbonizzazione del Paese in linea con il Piano Industriale al 2035 – che prevedea sostegno della transizione energetica e dell'economiacircolare – favorendo la sostenibilità del mondo produttivo e la generazione di valore per le comunità locali. Le attività di connessione alla rete e il ritiro energia per gli impianti completati avverranno entro la fine del prossimo anno.