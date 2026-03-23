UE, ok ad aiuto di Stato danese da 5 miliardi di euro per due parchi eolici offshore

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato un piano danese da 5 miliardi di euro (37,6 miliardi di corone danesi) a sostegno dell'energia eolica offshore, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Questa misura contribuirà alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette e al raggiungimento dell'obiettivo per le energie rinnovabili fissato a livello UE per il 2030.



Il piano sosterrà la costruzione e la gestione di due parchi eolici offshore: Hesselo e North Sea I Mid. La produzione annua combinata di questi due parchi eolici rappresenterà circa il 25% della produzione totale di energia elettrica della Danimarca dello scorso anno. Nell'ambito di questo piano, l'aiuto assumerà la forma di un premio mensile variabile in base a un CfD. L'aiuto sarà erogato sotto forma di sostegno diretto ai prezzi, attraverso un contratto di difesa bilaterale basato sulle capacità, che sarà aggiudicato tramite una procedura di gara competitiva.



"Con questo programma da 5 miliardi di euro, la Danimarca potrà realizzare più rapidamente impianti eolici offshore, in linea con il Clean Industrial Deal - ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva - Contribuirà inoltre a ridurre la dipendenza della Danimarca e dell'UE dalle importazioni di combustibili fossili e ad aumentare la quota di energie rinnovabili, garantendo al contempo che eventuali distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo".







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