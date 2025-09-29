Intesa, Gota: lanceremo nuovi ETF attivi con proposizioni più di nicchia e opportunistiche

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "". Lo ha detto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eurizon Capital SGR, alla conferenza stampa su progetti e strategie delle Wealth Management Divisions di, uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal CEO Carlo Messina.Gota ha rimarcato come il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso le proprie società di asset management, sia il, attiva anche all'estero attraverso lo sviluppo del business internazionale in Asia, Europa e UK.In particolare, è(in particolare sugli alternativi) e nelle gestioni di patrimoni previdenziali. Inoltre, il mercato italiano dei mandati istituzionali conferma la leadership di Eurizon Capital, con una quota di mercato del 16,5%.Sullo sviluppo degli ETF, ha detto: ", tuttavia crediamo che la nostra gamma debba essere completata con questi strumenti, che per noi vengono inseriti nella gamma in ottica di complementarietà. Andiamo a dare valore all'asset allocation e alla gestione del portafoglio"."Nei prossimi mesi andremo ad ampliare la gamma di ETF con", ha sottolineato Gota.Tra le altre cose, "il gruppo sarà attivo sul tema della longevity con. Inoltre, continuiamo a esplorare nuove Asset class/idee come CLO, Equity high income e nuovi Eurizon Fund. Infine, siamo stati i primi in Italia a ricevere l'autorizzazione per il Fondo Nazionale Strategico di CDP che andrà a investire sulle PMI quotate".